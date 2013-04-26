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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 14:23 BJT

表格：日本央行上修CPI与GDP预估

以下为日本央行九名审议委员的预估中值表格(括号里为央行1月预估值，数字均为较上年同期百分比变动)

* 2015/16财年 核心CPI 实质GDP

预估中值 +1.9 +1.6

(--) (--)

* 2014/15财年 +1.4 +1.4

(+0.9) (+0.8)

2013/14财年 +0.7 +2.9

(+0.4) (+2.3)

* 不含计划中的消费税上调之影响。

参阅完整表格，请点击(www.boj.or.jp/en/index.htm/)(完) (编译 程琳; 审校 艾茂林/蔡美珍)
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