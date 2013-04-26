表格：日本央行上修CPI与GDP预估

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为日本央行九名审议委员的预估中值表格(括号里为央行1月预估值，数字均为较上年同期百分比变动)
* 2015/16财年 核心CPI 实质GDP
预估中值 +1.9 +1.6
(--) (--)
* 2014/15财年 +1.4 +1.4
(+0.9) (+0.8)
2013/14财年 +0.7 +2.9
(+0.4) (+2.3)
* 不含计划中的消费税上调之影响。
参阅完整表格，请点击(www.boj.or.jp/en/index.htm/)(完) (编译 程琳; 审校 艾茂林/蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。