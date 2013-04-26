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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 14:21 BJT

日股业绩： 本田汽车第四季度净利上涨6.6%，受助于日圆贬值

根据Thomson Reuters I/B/E/S对五位分析师的调查，分析师们平均预估本田净利为956.2亿日圆。

自2013年初以来，日圆兑美元已经下挫约14%，令日本汽车制造商能够以更低廉价格出口产品，且能以更有利的汇率水平汇回海外获利。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧/程琳)
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