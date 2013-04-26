路透基点:华东科技寻求50亿台币三年期贷款

路透香港4月26日 - 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称，华东科技股份有限公司正在市场寻求50亿台币(1.69亿美元)三年期贷款。

台湾银行(文件准备行)、彰化银行、中国信托商业银行(额度代理行)、兆丰国际商业银行(担保品控管行)和台新银行(文件准备行)担任牵头行兼簿记行。

这笔贷款分为A、B两部分，前者是以机械设备作抵押的25亿台币定期贷款，后者是25亿台币循环信用。贷款规模可以上调30%或下调20%。

贷款利率为30天期、60天期、90天期或180天期次级市场商业本票利率加码115个基点，并将随借款人的2013年财报情况进行调整。若借款人净利润率高于0%，或债务比率为140%或更低，则贷款利率将降至加码100个基点。若借款人净利润率为5%或更高，债务比率为130%或更低，则贷款利率将降至加码90个基点。税前利率底限为1.6%。

贷款分四个层别。对牵头行兼簿记行，承贷6亿台币或更高的可得25个基点前端费，承贷5-5.99亿台币的，前端费是20个基点。对副牵头行,承贷4-4.99亿台币可得15个基点前端费。承贷3-3.99亿台币的经理行，前端费为10个基点。

该贷款可选择延长两年。A部分有一年宽限期，分五次每半年偿还一次，前四年每次还款10%，第五年偿还60%。

贷款用途为再融资和补充运营资本。

银行回覆截止日期为6月初。