路透基点:华东科技寻求50亿台币三年期贷款

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港4月26日 - 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称，华东科技股份有限公司正在市场寻求50亿台币(1.69亿美元)三年期贷款。
台湾银行(文件准备行)、彰化银行、中国信托商业银行(额度代理行)、兆丰国际商业银行(担保品控管行)和台新银行(文件准备行)担任牵头行兼簿记行。
这笔贷款分为A、B两部分，前者是以机械设备作抵押的25亿台币定期贷款，后者是25亿台币循环信用。贷款规模可以上调30%或下调20%。
贷款利率为30天期、60天期、90天期或180天期次级市场商业本票利率加码115个基点，并将随借款人的2013年财报情况进行调整。若借款人净利润率高于0%，或债务比率为140%或更低，则贷款利率将降至加码100个基点。若借款人净利润率为5%或更高，债务比率为130%或更低，则贷款利率将降至加码90个基点。税前利率底限为1.6%。
贷款分四个层别。对牵头行兼簿记行，承贷6亿台币或更高的可得25个基点前端费，承贷5-5.99亿台币的，前端费是20个基点。对副牵头行,承贷4-4.99亿台币可得15个基点前端费。承贷3-3.99亿台币的经理行，前端费为10个基点。
该贷款可选择延长两年。A部分有一年宽限期，分五次每半年偿还一次，前四年每次还款10%，第五年偿还60%。
贷款用途为再融资和补充运营资本。
银行回覆截止日期为6月初。
该借款人2011年1月曾签订15亿台币三年期循环信用，利率为次级市场商业本票利率加码65-75个基点，具体视借款人税后净利润率情况而定。(完) (编译 程琳; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。