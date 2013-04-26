路透调查：分析师调降2020年以前碳排放配额价格预估

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透伦敦4月25日 - 分析师纷纷下修2020年以前整体欧盟及联合国的碳排放配额价格预估，此前欧盟政界人士否决一项支持碳排放市场的计画，导致价格跌至历史低点。
调查12位分析师结果显示，平均预估欧洲碳排放配额(EU Allowances，EUA)价格从本月稍早的每吨5.47欧元下滑12%至4.80欧元。
2014年的EUA价格预估则下修20%至每吨6.59欧元。
许多分析师表示，他们之所以下修，是因为不确定欧盟执委会解决欧盟碳排放交易体系(Emissions Trading System，ETS)供给过剩问题的提案是否能立法成功。
在欧洲议会否决这项议案之后，指标EUA价格 在上周跌至每吨2.46欧元的纪录低点。
目前EUA价格在每吨3美元附近交投。
自2008年以来EUA价格已经下跌90%，因各国政府及欧盟执委会发出太多配额，在此同时全球经济放缓造成配额需求下滑。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。