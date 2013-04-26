中港股业绩：中国远洋首季继续亏损，但按年和按季有所收窄

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港4月26日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋 周五宣布，今年首季业绩继续录得亏损，因散货运输市场需求疲弱且运力过剩所致。
今年1-3月，中国远洋的净亏损为19.88亿元人民币，较去年同季的亏损26.95亿元有所减少；亦较去年第四季的亏损31.6亿元为收窄。
中国远洋表示，首季度集装箱航运业务的货运量为193.9万个标准箱(TEU)，按年增加10.9%；按人民币计，集装箱航运总收入上升14.3%至92亿元。期内乾散货运输完成货运量5,587万吨，同比仅增0.56%。
该公司2012年全年净亏损达95.6亿元，为上市以来表现第二差的一年。由于公司已连续两年亏损，倘2013年全年未能扭亏，按上海证券交易所规定，其A股股份可能被实施退市风险警示。不过，中国远洋于3月底落实以67.4亿元代价向母公司中远(集团)总公司出售中国远洋物流全部股权，料可带来税前收益约19.6亿元，以改善其业绩。 (完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。