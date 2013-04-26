中港股业绩：中国远洋首季继续亏损，但按年和按季有所收窄

路透香港4月26日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋 周五宣布，今年首季业绩继续录得亏损，因散货运输市场需求疲弱且运力过剩所致。

今年1-3月，中国远洋的净亏损为19.88亿元人民币，较去年同季的亏损26.95亿元有所减少；亦较去年第四季的亏损31.6亿元为收窄。

中国远洋表示，首季度集装箱航运业务的货运量为193.9万个标准箱(TEU)，按年增加10.9%；按人民币计，集装箱航运总收入上升14.3%至92亿元。期内乾散货运输完成货运量5,587万吨，同比仅增0.56%。

该公司2012年全年净亏损达95.6亿元，为上市以来表现第二差的一年。由于公司已连续两年亏损，倘2013年全年未能扭亏，按上海证券交易所规定，其A股股份可能被实施退市风险警示。不过，中国远洋于3月底落实以67.4亿元代价向母公司中远(集团)总公司出售中国远洋物流全部股权，料可带来税前收益约19.6亿元，以改善其业绩。 (完)

浏览中国远洋其他新闻,请点选 如欲浏览A+H股股价对比表,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)