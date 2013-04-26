中国个股：宝钢预计今年铁矿石价在130美元/吨波动，钢价没有大的涨跌

路透上海4月26日 - 中国最大钢铁企业之一的宝山钢铁股份有限公司 高层周五预计，今年铁矿石价格会在130美元/吨左右波动，钢价也不会有大的涨跌.

该公司总经理马国强在网上路演时表示，“根据公司对宏观经济和下游行业的分析，钢价不会出现大幅度的涨跌，铁矿石会在130美元上下波动。”

他还指出，今年宝钢计划产钢2,256万吨，与2012年基本持平；公司经营利润力争好于2012年。