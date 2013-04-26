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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 14:23 BJT

日本股市：自近五年高点回落，投资人在黄金周假期前先行获利了结

路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周五下跌0.3%，自近五年高点回落，在日本黄金周假期前夕，投资人先行获利了结，且日圆跌势暂歇。

日经指数 收低41.95点，报13,884.13点，稍早一度上涨0.4%至13,983.87点，触及2008年6月以来新高，且逼近14,000点关卡。

东证股价指数 下跌1%至1,161.19点。(完)
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