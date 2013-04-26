澳新汇市：新西兰元贸易加权指数接近历史高位，澳元兑美元持坚

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“因此新西兰元理应走的更高。”
下一道关口是4月中旬创下的纪录高位79.39。
新西兰3月贸易顺差大于预期，支撑了新西兰元。当月中国取代澳洲，首次成为新西兰最大的出口市场。
新西兰元兑美元 从稍早的0.8510升至0.8528。短期阻力位在0.8563，支撑位在0.8450。
此外中国人民银行公布的人民币兑美元中间价创下2005年以来的最高，表明中国企业进口澳洲和新西兰商品的购买量更强。这也起到扶助作用。
澳元兑美元 从1.0296升至1.0309。短线阻力位在1.0330/35，交易员称此处挂有卖单，之后的阻力位有1.0350。
不过澳元兑新西兰元和英镑则录得较大跌幅。澳元兑新西兰元 报1.2083新西兰元，十分接近隔夜触及的四年低点1.2079。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。