澳新汇市：新西兰元贸易加权指数接近历史高位，澳元兑美元持坚

“因此新西兰元理应走的更高。”

下一道关口是4月中旬创下的纪录高位79.39。

新西兰3月贸易顺差大于预期，支撑了新西兰元。当月中国取代澳洲，首次成为新西兰最大的出口市场。

新西兰元兑美元 从稍早的0.8510升至0.8528。短期阻力位在0.8563，支撑位在0.8450。

此外中国人民银行公布的人民币兑美元中间价创下2005年以来的最高，表明中国企业进口澳洲和新西兰商品的购买量更强。这也起到扶助作用。

澳元兑美元 从1.0296升至1.0309。短线阻力位在1.0330/35，交易员称此处挂有卖单，之后的阻力位有1.0350。

不过澳元兑新西兰元和英镑则录得较大跌幅。澳元兑新西兰元 报1.2083新西兰元，十分接近隔夜触及的四年低点1.2079。(完)

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