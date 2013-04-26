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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 14:41 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元/日圆下跌，触发停止单

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* 美元/日圆跌0.57%，欧元/日圆跌0.45%，澳元/美元升0.18%，欧元/美元持平

* 亚洲股市涨跌不一，日股日经指数跌0.3%，中国沪综指跌0.35%，香港恒生指数上升0.82%

* 美元/日圆触发朝向98.22的停止单，此前日本央行一如预期维持政策不变

* 日本央行预计2014/15财年核心消费者物价指数(CPI)上升1.4%，不计上调消费税影响的2015/16年核心CPI上升1.9%

* 关注日本央行总裁黑田东彦记者会、美国第一季国内生产总值(GDP)以及路透/密西根大学美国消费者信心指数。(完)

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