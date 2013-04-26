新西兰经济：对中国贸易关系升温，出口市场渐以中国为重

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透惠灵顿4月26日 - 中国已成为新西兰第一季最大出口市场，为双方签署自由贸易协议五年以来的经贸关系更添亮点，并给新西兰成长提供重要来源。
2008年，新西兰成为首个与中国签署自由贸易协定的发达国家，自那时起其对华出口几乎增加两倍，达到74亿新西兰元(63亿美元)。
周五的官方数据显示，新西兰从去年3月至今年3月对中国出口增加32%，因中国采购更多原木、肉类、乳品，从而取代澳洲成为新西兰最大出口市场。
新西兰商店内早已到处可见廉价的中国商品，中国成为新西兰最大进口来源，至3月止的年度总计从中国进口价值78亿新西兰元的商品。
整体而言，以双边贸易计算澳洲仍是新西兰最大贸易伙伴，但过去一年总贸易下滑1%，但新西兰与中国的双边贸易却成长12.8%。
新西兰与中国希望到2015年时双方贸易可达200亿新西兰元，新西兰总理约翰基本月初率团访华时也重申了此项目标。(完)
(编译 李婷仪 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。