新西兰经济：对中国贸易关系升温，出口市场渐以中国为重

路透惠灵顿4月26日 - 中国已成为新西兰第一季最大出口市场，为双方签署自由贸易协议五年以来的经贸关系更添亮点，并给新西兰成长提供重要来源。

2008年，新西兰成为首个与中国签署自由贸易协定的发达国家，自那时起其对华出口几乎增加两倍，达到74亿新西兰元(63亿美元)。

周五的官方数据显示，新西兰从去年3月至今年3月对中国出口增加32%，因中国采购更多原木、肉类、乳品，从而取代澳洲成为新西兰最大出口市场。

新西兰商店内早已到处可见廉价的中国商品，中国成为新西兰最大进口来源，至3月止的年度总计从中国进口价值78亿新西兰元的商品。

整体而言，以双边贸易计算澳洲仍是新西兰最大贸易伙伴，但过去一年总贸易下滑1%，但新西兰与中国的双边贸易却成长12.8%。

新西兰与中国希望到2015年时双方贸易可达200亿新西兰元，新西兰总理约翰基本月初率团访华时也重申了此项目标。(完)