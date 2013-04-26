路透基点：怡球金属资源再生贷款规模扩大至1.74亿美元--RLPC

路透香港4月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，怡球金属资源再生(中国)股份有限公司1.5亿美元的三年期境外循环贷款已经增至1.74亿美元。

委托主办行与额度分配行是中国信托商业银行与台湾土地银行，各自承贷2,250万美元。兆丰国际商业银行也共享主办行头衔，承贷2,100万美元。

上海商业储蓄银行和台湾大众银行分布承贷1,200万美元。

有8家银行作为参与行加入，各自承贷1,050万美元。他们分别是高雄银行、台湾银行、永丰银行、国泰世华银行、玉山商业银行、华南商业银行、新光商业银行与台新银行。

签约预计将在5月初进行。

在贷款规模扩充前，循环贷款分为A和B两部分，A部分为1亿美元，由怡球金属资源再生(中国)担保，另外5,000万美元的B部分由备用信用证担保。贷款通过萨摩亚注册的特殊目的实体(special purpose vehicle)Harmony Group Ltd来完成。

A部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点，B部分为较Libor加码180个基点。主办行可获得最高65个基点的先付费用。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)