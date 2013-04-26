路透基点：怡球金属资源再生贷款规模扩大至1.74亿美元--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港4月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，怡球金属资源再生(中国)股份有限公司1.5亿美元的三年期境外循环贷款已经增至1.74亿美元。
委托主办行与额度分配行是中国信托商业银行与台湾土地银行，各自承贷2,250万美元。兆丰国际商业银行也共享主办行头衔，承贷2,100万美元。
上海商业储蓄银行和台湾大众银行分布承贷1,200万美元。
有8家银行作为参与行加入，各自承贷1,050万美元。他们分别是高雄银行、台湾银行、永丰银行、国泰世华银行、玉山商业银行、华南商业银行、新光商业银行与台新银行。
签约预计将在5月初进行。
在贷款规模扩充前，循环贷款分为A和B两部分，A部分为1亿美元，由怡球金属资源再生(中国)担保，另外5,000万美元的B部分由备用信用证担保。贷款通过萨摩亚注册的特殊目的实体(special purpose vehicle)Harmony Group Ltd来完成。
A部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点，B部分为较Libor加码180个基点。主办行可获得最高65个基点的先付费用。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。