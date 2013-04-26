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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 14:51 BJT

东京美债：公债价格上扬，市场观望美国成长和消费者信心数据

“市场预期美国GDP数据会相当不错，但企业信心仍然疲弱，因此密西根大学信心指数将是关注焦点，”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera表示。

“某方面来说，信心数据要比GDP报告更受关注，”她表示。

周四时美债下跌，此前政府表示一周初请失业金人数降幅超过预期。

10年期美国公债收益率 周五跌至1.696%，进一步接近周二创下的逾四个月低位1.643%，周四纽约市场尾盘为1.711%。

30年期收益率 从纽约尾盘的2.912%跌至2.893%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中/戴素萍 审校 艾茂林)
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