中国股市：沪综指收挫1%至四个月新低，经济减速担忧促投资者节前离场

路透上海4月26日 - 中国股市沪综指周五收挫1%，并创下四个月来收盘新低。分析师指出，近日中国将陆续公布4月各项经济数据，经济减速前行的担忧笼罩市场，又逢五一小长假将至，不少投资者选择暂时离场，大盘在较清淡的交投中创下近阶段新低。

沪综指 收报2,177.912点，跌21.395点或0.97%，此前收盘低点为去年12月24日的2,159.05点。4月大盘累计下跌2.6%，为连续第三个月下跌。上海A股今日成交额为649亿元人民币，较上日的842亿元减逾两成。

“大家担心马上要公布的官方PMI也不太好，马上要过节了，出于避险角度，出来看看吧。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

下周一至周三为五一国定假日，沪深股市休市。此前公布的汇丰中国4月制造业PMI初值意外回落至50.5，令市场担忧宏观经济遭遇更强“逆风”，下周三中国将公布官方制造业采购经理人指数(PMI)。

不过路透最新调查显示，4月官方PMI指数预计较上月略升至51，连续第七个月保持在荣枯线上方且为一年来高位。

沪深300指数 收跌0.83%，报2,447.306点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,439.4点，跌1.23%，成交707,239手。（完）