中国股市：沪综指收挫1%至四个月新低，经济减速担忧促投资者节前离场

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月26日 - 中国股市沪综指周五收挫1%，并创下四个月来收盘新低。分析师指出，近日中国将陆续公布4月各项经济数据，经济减速前行的担忧笼罩市场，又逢五一小长假将至，不少投资者选择暂时离场，大盘在较清淡的交投中创下近阶段新低。
沪综指 收报2,177.912点，跌21.395点或0.97%，此前收盘低点为去年12月24日的2,159.05点。4月大盘累计下跌2.6%，为连续第三个月下跌。上海A股今日成交额为649亿元人民币，较上日的842亿元减逾两成。
“大家担心马上要公布的官方PMI也不太好，马上要过节了，出于避险角度，出来看看吧。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
下周一至周三为五一国定假日，沪深股市休市。此前公布的汇丰中国4月制造业PMI初值意外回落至50.5，令市场担忧宏观经济遭遇更强“逆风”，下周三中国将公布官方制造业采购经理人指数(PMI)。
不过路透最新调查显示，4月官方PMI指数预计较上月略升至51，连续第七个月保持在荣枯线上方且为一年来高位。
沪深300指数 收跌0.83%，报2,447.306点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,439.4点，跌1.23%，成交707,239手。（完）
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。