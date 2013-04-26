市场聚焦：监管风暴将驱动中国债市格局和杠杆交易生变--PDF版本****

中国债券市场正掀起自327国债期货事件来最大的监管风暴，债市投资者急剧去杠杆化，推动各个品种期限的现券收益率快速跳升，债券代持市场风声鹤唳。

与新一届政府的廉政风暴一脉相承，本次债市监管风暴似乎正向纵深发展，这意味着中国债市去杠杆化过程还并没有结束，可能从债券二级市场向一级及一级半市场蔓延，并将放缓债市新兴投资力量的崛起步伐，引起债市现行格局和运行生态发生变化。