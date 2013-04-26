市场聚焦：监管风暴将驱动中国债市格局和杠杆交易生变--PDF版本****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
中国债券市场正掀起自327国债期货事件来最大的监管风暴，债市投资者急剧去杠杆化，推动各个品种期限的现券收益率快速跳升，债券代持市场风声鹤唳。
与新一届政府的廉政风暴一脉相承，本次债市监管风暴似乎正向纵深发展，这意味着中国债市去杠杆化过程还并没有结束，可能从债券二级市场向一级及一级半市场蔓延，并将放缓债市新兴投资力量的崛起步伐，引起债市现行格局和运行生态发生变化。
不过，鉴于中国当前经济仍处于弱复苏格局中，银行体系整体流动性有望维持相对充裕，银行理财等债券配置需求不弱，可能使得以代持机构流动性或抵押品不足为主的去杠杆化已经步入中后期。 欲浏览这篇市场聚焦的简体版PDF，请点选: link.reuters.com/ter67t
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。