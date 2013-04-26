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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 14:52 BJT

****市场聚焦：监管风暴将驱动中国债市格局和杠杆交易生变--PDF版本****

中国债券市场正掀起自327国债期货事件来最大的监管风暴，债市投资者急剧去杠杆化，推动各个品种期限的现券收益率快速跳升，债券代持市场风声鹤唳。

与新一届政府的廉政风暴一脉相承，本次债市监管风暴似乎正向纵深发展，这意味着中国债市去杠杆化过程还并没有结束，可能从债券二级市场向一级及一级半市场蔓延，并将放缓债市新兴投资力量的崛起步伐，引起债市现行格局和运行生态发生变化。

不过，鉴于中国当前经济仍处于弱复苏格局中，银行体系整体流动性有望维持相对充裕，银行理财等债券配置需求不弱，可能使得以代持机构流动性或抵押品不足为主的去杠杆化已经步入中后期。 欲浏览这篇市场聚焦的简体版PDF，请点选: link.reuters.com/ter67t

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