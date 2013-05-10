市场聚焦：中国央行逆全球宽松之势施流动性围堵之术--PDF版本****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
中国银行体系滚滚的流动性终于促使央行公开市场重启央票这一回笼工具，而未步欧洲等全球诸央行施行降息等政策进一步放松的后尘，这初步暗示出中国当局对当前经济复苏疲弱格局的容忍。
尽管央行公开市场周四重启三个月央票发行量仅100亿元人民币，规模不大，且远低于公开市场当日370亿元的28天期正回购量，但这彰显央行决意回笼流动性的政策不放松倾向，以及开启今后动用包括一年期央票在内的更多对冲工具的可能性。因此，投资者有必要在当前债市收益率和信用利差低企情况下保持谨慎。
与欧洲、澳洲、印度和韩国等央行最近纷纷降息，以及美联储和日本央行续施扶助经济的量化宽松政策相异，中国央行采取重启央票的政策并非没有支撑。 欲浏览这篇市场聚焦的简体版PDF，请点选: link.reuters.com/huf97t 欲浏览这篇市场聚焦的繁体版PDF，请点选: link.reuters.com/juf97t
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。