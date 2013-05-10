市场聚焦：中国央行逆全球宽松之势施流动性围堵之术--PDF版本****

中国银行体系滚滚的流动性终于促使央行公开市场重启央票这一回笼工具，而未步欧洲等全球诸央行施行降息等政策进一步放松的后尘，这初步暗示出中国当局对当前经济复苏疲弱格局的容忍。

尽管央行公开市场周四重启三个月央票发行量仅100亿元人民币，规模不大，且远低于公开市场当日370亿元的28天期正回购量，但这彰显央行决意回笼流动性的政策不放松倾向，以及开启今后动用包括一年期央票在内的更多对冲工具的可能性。因此，投资者有必要在当前债市收益率和信用利差低企情况下保持谨慎。