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市场报道 | 2013年 4月 26日 星期五 15:10 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元持稳，脱离上日所及六周低位

瑞士央行拒绝对上述臆测置评。外界预期该央行今日稍晚将重申守卫汇价限制的承诺。

自瑞士央行在2011年9月给瑞郎兑欧元汇率设定上限以来，瑞郎走势大致追随欧元。

“我们认为货币政策前景料将持续给欧元带来压力，特别是对欧元兑美元和兑英镑，”法国农业信贷集团分析师周五说。

瑞郎兑欧元持平于纽约收盘，0642GMT时报1.2289。

瑞郎兑美元上涨0.1%至0.9435。(完)

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