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市场报道 | 2013年 4月 26日 星期五 15:22 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑若守住38.2%回档位，上看0.8490

0653GMT

* 欧元在0.8410英镑处有买盘，上日英国公布第一季国内生产总值(GDP)成长0.3%优于预期，引发欧元/英镑下跌

* 0.8410为2012年7月低点0.7756英镑升至2月25日高点0.8815英镑的38.2%回档位

* 若失守0.8410可能引发空头回补

* 0.8440及0.8490为阻力水准，昨天在这两个价位下方的停损单遭触发(完)

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