中国债市：现券收益率持续下行，机构重点关注经济先行数据期待获得指引

路透上海4月26日 - 中国银行间债市周五收益率持续下行。交易员表示，资金面转宽一定程度上提振了现券买气，部分利率债继续受到机构青睐，买盘更多；而目前机构关注焦点集中在下周PMI数据，期待从中获得交易指引。

“今天买盘还是不错的，尤其是五年期国债比较明显，收益率下了3-4个基点（bp），延续了前几天以来利率债买盘逐渐恢复的态势。”广发银行债券交易员吴思捷称，此外，信用债恐慌抛盘情绪已经有所消退，超AAA信用债收益率持续下行。

他进一步表示，目前来看，资金价格的回落一定程度上利好了现券买盘，但是对于中长期利率债的走势来说，资金面并不是现券转暖的决定性因素。

对于IRS全天走势，“repo 1Y是成交主力，3.25%位置pay的力量比较强，repo5Y稍微下来了点，不过3.51%这个位置没有打穿，pay的力量挺强的，”吴思捷表示。

而对于未来利率债的走势，多位交易员表示，要看看接下来公布的宏观数据，“看未来经济复苏力度了，如果数据还是低迷，估计还是有利的，”上海一券商交易员表示。

不过，吴思捷认为，中国宏观经济的复苏是一个相对比较漫长的过程，对于现券来说，价格快速反弹的动力并不充分，所以利率债收益率在底部震荡的概率比较大。下周官方PMI数据是目前的关注焦点，初步预计数据可能呈中性，略偏利好。

路透综合15家分析机构预估中值显示，4月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)预计较上月略升至51.0，连续第七个月保持在荣枯线上方且为一年来高位，显示经济继续保持复苏势头。

中国银行间市场周五资金面转宽，主要回购加权利率 自高位下挫，其中七天品种跌逾140基点(bp)。不过目前交易员对供给突然回暖的具体原因尚不十分清楚，不排除缴税告一段落，以及日前部分机构准备金退款等多因素重叠所致。

因五一劳动节假期调休，银行间债市本周六(27日)和周日(28日)正常开市，但股票市场则休市。

剩余期限约4.71年的固息国债130001券最新成交收益率 在3.14%，上日末笔为3.1746%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.9988 3.5547

上日 4.3035 4.9876

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9470/2.8800

国债参考率报价 2.7885/2.7405

金融债参考率报价 3.3444/3.2822(完)

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