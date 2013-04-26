中国债市：现券收益率持续下行，机构重点关注经济先行数据期待获得指引

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月26日 - 中国银行间债市周五收益率持续下行。交易员表示，资金面转宽一定程度上提振了现券买气，部分利率债继续受到机构青睐，买盘更多；而目前机构关注焦点集中在下周PMI数据，期待从中获得交易指引。
“今天买盘还是不错的，尤其是五年期国债比较明显，收益率下了3-4个基点（bp），延续了前几天以来利率债买盘逐渐恢复的态势。”广发银行债券交易员吴思捷称，此外，信用债恐慌抛盘情绪已经有所消退，超AAA信用债收益率持续下行。
他进一步表示，目前来看，资金价格的回落一定程度上利好了现券买盘，但是对于中长期利率债的走势来说，资金面并不是现券转暖的决定性因素。
对于IRS全天走势，“repo 1Y是成交主力，3.25%位置pay的力量比较强，repo5Y稍微下来了点，不过3.51%这个位置没有打穿，pay的力量挺强的，”吴思捷表示。
而对于未来利率债的走势，多位交易员表示，要看看接下来公布的宏观数据，“看未来经济复苏力度了，如果数据还是低迷，估计还是有利的，”上海一券商交易员表示。
不过，吴思捷认为，中国宏观经济的复苏是一个相对比较漫长的过程，对于现券来说，价格快速反弹的动力并不充分，所以利率债收益率在底部震荡的概率比较大。下周官方PMI数据是目前的关注焦点，初步预计数据可能呈中性，略偏利好。
路透综合15家分析机构预估中值显示，4月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)预计较上月略升至51.0，连续第七个月保持在荣枯线上方且为一年来高位，显示经济继续保持复苏势头。
中国银行间市场周五资金面转宽，主要回购加权利率 自高位下挫，其中七天品种跌逾140基点(bp)。不过目前交易员对供给突然回暖的具体原因尚不十分清楚，不排除缴税告一段落，以及日前部分机构准备金退款等多因素重叠所致。
因五一劳动节假期调休，银行间债市本周六(27日)和周日(28日)正常开市，但股票市场则休市。
剩余期限约4.71年的固息国债130001券最新成交收益率 在3.14%，上日末笔为3.1746%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.9988 3.5547
上日 4.3035 4.9876
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9470/2.8800
国债参考率报价 2.7885/2.7405
金融债参考率报价 3.3444/3.2822(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 吴芳/曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。