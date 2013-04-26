台湾债市：五年券殖利率连五跌，台股虎头蛇尾激励债市多头

路透台北4月25日 - 台湾五年券102/2殖利率周五连续第五日缓跌。台股 后继无力令台债多头再受 鼓舞，殖利率连五天下跌且收于日低附近，下周五年券有望挑战0.9%的整数关卡，多头尚有可为。 交易商认为，外资流入汇市的情况持续，短券方面成交时有所闻，流动性偏多之下，带领五年券持续看多 ，今日尾盘更因台股虎头蛇尾而大受激励。交易商认为，若下周台股疲弱，不排除五年券再朝低位迈近，下周 区间先看0.88-0.92%。 〞行情偏多，(殖利率)急弹很困难，应该还会测低点。〞一位票券商交易员表示。 她并表示，早盘时因台股强劲且爆出大量，看来后劲很强，令台债稍稍出现卖压。不料股市尾盘相对疲弱 ，且量能也不如预期地多。 不过也有本地证券商交易员认为，若由台股指数期货来看，目前外资在台指期布局多单，并无大幅出脱现 象。今日台股 高点8,081.37点，挑战今年盘中高位8,089.21点失利，看起来只是本地投资人的失望性 卖压，目前对下周台股行情并不特别偏空。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.89 0.9010 0.9008-0.9150 184.5 10 102/6 -0.45 1.2295 1.2288-1.2380 18.5 20 102/3 -8.4 1.7960 1.7960-1.8160 8.5 不过，一位证券商交易员表示，虽然短券的行情持续看俏，但是10年券102/6期公债的跌幅仍然相对有限 ，其受看好程度并不如短券。交易员预估下周10年券102/6期公债的交易区间在1.22-1.25%。 〞十年券流动性不好..损益太大了，大家反而宁愿做五年券、做多次一点。〞前述交易员表示。 另外，20年长券周五见到交易型买盘入市。一位本地券商的交易员表示，由于先前20年券殖利率弹幅过大 ，在买盘入场下，近期长券端有望修正先前过大的乖离。但他们也预期，长券端的殖利率下跌幅度和速度，恐 怕不会如前端的短券这样快速。 下周主要注意的数据与国际事件包括：周二台湾公布首季GDP；下周二(30日)美国联邦公开市场委员会(FO MC)举行为期两天的利率会议(至5月1日)，并将于5月1日宣布利率决定。周四(5月2日)则有欧洲央行执委会会 议，会后将公布利率决议。(完) 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.7960 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2295 5 102/2 0.9010 2 102/4 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)