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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 15:09 BJT

台湾债市：五年券殖利率连五跌，台股虎头蛇尾激励债市多头

路透台北4月25日 - 台湾五年券102/2殖利率周五连续第五日缓跌。台股 后继无力令台债多头再受
鼓舞，殖利率连五天下跌且收于日低附近，下周五年券有望挑战0.9%的整数关卡，多头尚有可为。
     
    交易商认为，外资流入汇市的情况持续，短券方面成交时有所闻，流动性偏多之下，带领五年券持续看多
，今日尾盘更因台股虎头蛇尾而大受激励。交易商认为，若下周台股疲弱，不排除五年券再朝低位迈近，下周
区间先看0.88-0.92%。
    
    〞行情偏多，(殖利率)急弹很困难，应该还会测低点。〞一位票券商交易员表示。
    
    她并表示，早盘时因台股强劲且爆出大量，看来后劲很强，令台债稍稍出现卖压。不料股市尾盘相对疲弱
，且量能也不如预期地多。
    
    不过也有本地证券商交易员认为，若由台股指数期货来看，目前外资在台指期布局多单，并无大幅出脱现
象。今日台股 高点8,081.37点，挑战今年盘中高位8,089.21点失利，看起来只是本地投资人的失望性
卖压，目前对下周台股行情并不特别偏空。
    
               收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期         期别                    (基点)                                (亿台币)
       5        102/2                     -0.89      0.9010   0.9008-0.9150       184.5
      10        102/6                     -0.45      1.2295   1.2288-1.2380        18.5
      20        102/3                      -8.4      1.7960   1.7960-1.8160         8.5
 
    不过，一位证券商交易员表示，虽然短券的行情持续看俏，但是10年券102/6期公债的跌幅仍然相对有限
，其受看好程度并不如短券。交易员预估下周10年券102/6期公债的交易区间在1.22-1.25%。
    
    〞十年券流动性不好..损益太大了，大家反而宁愿做五年券、做多次一点。〞前述交易员表示。
    
    另外，20年长券周五见到交易型买盘入市。一位本地券商的交易员表示，由于先前20年券殖利率弹幅过大
，在买盘入场下，近期长券端有望修正先前过大的乖离。但他们也预期，长券端的殖利率下跌幅度和速度，恐
怕不会如前端的短券这样快速。
             
    下周主要注意的数据与国际事件包括：周二台湾公布首季GDP；下周二(30日)美国联邦公开市场委员会(FO
MC)举行为期两天的利率会议(至5月1日)，并将于5月1日宣布利率决定。周四(5月2日)则有欧洲央行执委会会
议，会后将公布利率决议。(完)
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                       1.7960
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.2295
          5       102/2                       0.9010
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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