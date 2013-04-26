中国期市：工业品反弹受阻4月震荡收官，由寒转暖还需宏观利好配合

路透北京4月26日 - “五·一”假期前最后交易日，中国期市主要工业品呈现反弹遇阻格局。在4月市场震荡下行后，市场对5月能否持续反弹看法普遍谨慎，指出需关注一系列宏观数据和事件会否兑现利好预期。

铜、焦炭和橡胶等活跃品种早盘冲高后迅速缩减涨幅。分析机构表示，前期市场大跌后低位买盘力度有限，从工业需求弱于预期且基本金属等供应持续过剩的背景看，工业品近期的涨势还是以反弹对待。

“目前看，整个大宗商品行业都是一个艰难度日的状况，“ 中粮期货工业品部总监梁丽娟表示，“商品大趋势看跌，低位虽然有买盘但力度较弱，如果宏观市场有利好消息刺激，应该有一些反弹。”

她并指出，5月初有欧洲央行的议息会议，市场预计会降息，此外对于近期国内出台城镇化具体规划的预期也很高，如果这些预期兑现，对市场会有正面影响。

受隔夜外盘大涨影响，沪铜主力合约 周五跳空高开近800元，但在九点半一波冲高后持续回落，收盘涨幅缩减至1.55%，报每吨51,770元。沪铜本月累计下跌5.56%，月线上已是三连跌。

橡胶1309合约 则尽数回吐盘初近3%的涨幅，以每吨19,080元的平盘报收，本月下跌13.92%，主力合约创下去年9月以来最大月度跌幅。

分析人士称，随着天气转热和开工率的上升，工业需求本应出现季节性升温，但目前需求端状况却要弱于预期，这从期货盘面疲态得到印证。

“二季度本应处于需求投资旺盛，主动补库存，供销两旺的阶段，”湘财证券宏观策略分析师罗文波称，”现在虽然生产还不错，但需求不旺，微观层面的各产品价格疲弱。”

由于各交易所已例行上调保证金，今日盘面节前效应明显，多空均无心恋战纷纷减仓，其中豆粕 各合约减仓23万多手。

不过中粮期货的梁丽娟也指出，在前期大跌后，现在市场做空的气氛有些过重，空单量偏大，若有意外消息刺激，存在短线轧空的可能，建议投资者近期以谨慎观望为主。(完)