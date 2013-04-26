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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 16:41 BJT

台湾央行：共发行1,550亿台币存单，存单余额增29亿

路透台北4月26日 - 台湾央行周五公布，今日共发行1,550亿台币存单，若相较存单到期金额1,521亿，存单发行余额增29亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,469.00

91天期 0.93 63.50

182天期 1.05 17.50

央行上日共发行3,887亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,530.9亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负19亿台币；累计超额准备为4,698亿台币，加计前期1%的超额准备为5,213亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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