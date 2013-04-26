《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(4月22日-4月26日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计走升0.2%，为连续第九周保持升值，且最近几 周升值步伐明显加快，本周亦数次触及历史高点，中间价继续大幅拉升207个点，人民币最 高成交价距离今年2月末的即期盘中低点已升值逾1.3%。显示人民币升值预期仍在继续发酵 ，而境内外利差较大亦在吸引资本流入，加大人民币升值压力。市场仍在期待人民币扩大波 幅的政策出台，即期市场虽然观望气氛浓郁，但若无更多政策指引，人民币仍料保持强势。 。 公开市场操作: * 中国央行公开市场本周净投放1,240亿元人民币,结束此前连续九周净回笼，财政存款 上缴高峰与月末因素叠加，令短期资金偏紧，央行遂减力正回购操作以缓和流动性压力。业 内人士并表示，本轮资金紧张时点性特征较为明显，而外汇占款持续增长势头未见减缓，资 金面随后还将逐步恢复较为宽裕的格局，货币政策中性基调仍难改。 债市: * 银行间债市当周现券走势分化。利率债和高等级信用债很快就走出了监管风暴的冲击 ，在中国疲弱4月PMI初值的带动下，收益率连续小幅下探；而中低等级信用债则承压较重， 直到周后期走势才略有趋稳。政策走势尚不明朗，市场聚焦点暂时转向经济先行指标数据的 发布，期冀寻求进一步指引。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周先涨后稳，因周前期资金面紧张，以及月末信贷规模调整 因素共同推动。不过随着流动性缓解和规模调整渐近尾声，后期趋于平稳。月末前工作日所 剩不多，加之五一假期将近，预计转贴价格不会有太大波动，进入下月初后或有望下行。[C N/CPCN] 股市: * 中国股市沪综指 当周累计下跌2.97%。周二公布的汇丰PMI初值出人意料地低 于预期，给本已疲弱的股市又增添不少压力，大盘震荡下行，脱离2,200点整数关口，。沪 综指周五收报2,177.912点,创下四个月来收盘新低。 期市: * 沪铜当周先抑后扬。受4月汇丰PMI初值低于预期的拖累，铜价周初继续下挫，不过之 后空头回补及企业补充库存，以及欧洲可能采取新一轮宽松措施的预期，推动铜价快速反弹 。主力8月合约周五收报51,770元，较上周涨1,080元。 黄金: * 黄金价格当周震荡反弹，在经历大幅下跌后，实货需求以及央行逢低购金的预期均支 撑金价走势。上海期金主力6月合约周五收报294.68元，较上周上涨12.4元，或4.39%。(完) (整理 边竞/李文科/曹巍浩; 审校 黄凯)