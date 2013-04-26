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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 16:11 BJT

日本央行：央行正在实施的货币政策旨在稳定物价，而非针对汇率--总裁

路透东京4月26日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示：

* 央行正在实施的货币政策旨在稳定物价，而非针对汇率。

* 不宜对汇价水准和走向发表评论。

* 有部分企业确实对投入物价上涨感到担心，但亦有许多企业表示信心在改善。

* 央行将继续以恰当的方式来买入日债，以影响收益率曲线并在必要时做出调整。

* 曾经有部分市场人士揣测日本央行将停止购买短期债券，但该种猜测已经终止。

* 日本公共财政状况不可持续，必须尽快实现基本盈余。 (完)
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