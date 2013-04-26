中国个股：招商地产称目前没有B股转H股的计划

路透香港4月26日 - 内地大型房地产公司--招商地产 高管周五表示，公司目前没有B股转H股的计划，因现时H股和A股的再融资没太大分别，而公司股份在内地的估值还可以，故未有把B转H放在近期的研究计划内。

同属招商系的中集集团 已完成了B股转H股，而房地产龙头万科 亦正在申请B转H股。招商地产董事兼财务总黄培坤称，B转H主要有三个因素考虑：B股的估值低、股份流动性差及融资功能弱。

“招商地产B股的估值还可以，流动量少但母公司一直进行增持，我们觉得B转H的话，交易还是不活跃，没有办法。此外，H股的再融资功能与A股也没太大分别，所以我们目标没有把它列入到最紧急要处理的议案里面。”黄培坤说。

此外，招商地产在香港买壳东力实业 后，未有待两年的注资限制期过去，便向后者注入资产。身兼东力实业董事长的黄培坤表示，即使现时东力须走重新上市审批程序，但公司认为这不是问题，目前公司也不缺钱。

招商地产周四宣布向东力实业注资50亿元人民币(61.77亿港元)的资产，包括招商地产在重庆、佛山，广州和南京四地的八个房地产项目，冀将东力打造为招商地产唯一海外上市业务平台。

由于招商地产在收购该公司24个月内向其注资，依据香港联交所有关规定将构成反向收购，将被视为首次上市，需走重新上市审批程序。

黄培坤表示，公司一向的对外披露资料充足，透明度高，所以即时要重新走上市程序，也不认为是问题，也不麻烦。

“我们按部就班，项目成熟并符合法规就可以做（注资），没有多理会市场好不好，价钱贵不贵。”他说。

被问到是否注入的项目需要资金，因而选择在目前注入时，黄培坤称，注资也不完全是为了钱，目前招商地产的财务资源充裕，且未来集团仍会持有东力最少75%的权，在市场也募不了很多资金。

对于招商局集团在深圳前海的土地，日后会否注入招商地产或东力，黄培坤说，现时前海的规划仍未成形，而集团拥有的属物流用地，暂时未有更多的资料可以透露。