版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 16:26 BJT

新兴汇市：人民币攀新高提振多数亚币上升，泰铢下滑

亚洲        当日      今年以来     2012年
                            最新报价    上日尾盘     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                
 日圆                           98.64       99.26       +0.63      -12.01       86.79
 坡元                          1.2369      1.2390       +0.17       -1.21      1.2219
 台币                          29.705      29.750       +0.15       -1.92      29.136
 韩元                         1111.60     1112.10       +0.04       -3.69     1070.60
 泰铢                           29.41       29.10       -1.05       +4.08       30.61
 菲律宾披索                     41.22       41.26       +0.11       -0.40       41.05
 印尼卢比                     9720.00     9715.00       -0.05       -0.93     9630.00
 印度卢比                       54.25       54.21       -0.07       +1.36       54.99
 马币                          3.0300      3.0380       +0.26       +0.92      3.0580
 人民币                        6.1652      6.1707       +0.09       +1.06      6.2303
 (完)
      
          
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          


 (编译 杜明霞/李婷仪 审校 隋芬/蔡美珍/侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐