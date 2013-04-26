中国钢铁：4月中旬粗钢日产量211.6万吨，旬环比下降0.38%--中钢协

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月26日 - 中国粗钢日产持续高位，中国钢铁工业协会最新数据显示，预估4月中旬全国粗钢日产量达211.6万吨，旬环比下降0.38%。
尽管需求尚未复苏且库存处于高位，但中国钢铁企业的粗钢日产量自2月中旬以来一直持续在逾200万吨的高位，这给已经位于成本线附近的很多钢铁产品价格带来压力。
以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 环比%
4月中旬 211.6 -0.4
4月上旬 212.4 +2.5
3月下旬 207.2 +0.4
3月中旬 206.4 -1.0
3月上旬 208.5 +2.5
2月下旬 203.4 +1.4
2月中旬 200.6 +0.9
2月上旬 198.9 +4.4
1月下旬 190.6 -0.4
1月中旬 191.4 -1.5
1月上旬 194.4 +2.3 (完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。