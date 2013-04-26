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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 16:54 BJT

金属期市：伦铜有望录得三个月最大单周升幅，受欧洲央行宽松举措期待支撑

0743GMT金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7138.75 -41.25 -0.57 -9.97

上海期铜 51770 790 +1.55 -10.25

COMEX期铜 322.80 -0.90 -0.28 -11.62

LME期铝 1938.25 -3.75 -0.19 -6.41

上海期铝 14670 15 +0.10 -4.40

LME期锌 1927.50 -8.50 -0.44 -6.59

上海期锌 14780 -765 -4.92 -4.92

LME期镍 15421.00 -19.00 -0.12 -10.11

LME期铅 2066.00 -10.50 -0.51 -11.71

上海期铅 13975.00 40.00 +0.29 -8.36

LME期锡 20900.00 -210.00 -0.99 -10.68

LME/上海套利价差^ -446

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林)
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