香港个股：中海油首季油气销售收入升13.3%，产量增加抵销油价下跌影响

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港4月26日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五公布，今年首季油气销售收入按年升13.3%，因油气产量增加抵销了油价下跌的影响。
该公司在联交所一份声明中称，2013年1-3月油气销售收入为553.1亿元人民币，去年同期则为488.4亿元。期内平均实现油价每桶110.29美元，同比下降8.7%。
不过，得益于收购尼克森公司带来的产量贡献，加上中国海域新投产油气田如番禺4-2/5-1调整和流花4-1等带来的产量贡献以及蓬莱19-3油田复产的影响，以及美国鹰滩项目和伊拉克米桑油气田产量持续提升升，令首季油气净产量同比增加17.3%，至9,360万桶。
中海油周五收跌0.28%，报14.4港元。（完）
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。