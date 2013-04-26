香港个股：中海油首季油气销售收入升13.3%，产量增加抵销油价下跌影响

路透香港4月26日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五公布，今年首季油气销售收入按年升13.3%，因油气产量增加抵销了油价下跌的影响。

该公司在联交所一份声明中称，2013年1-3月油气销售收入为553.1亿元人民币，去年同期则为488.4亿元。期内平均实现油价每桶110.29美元，同比下降8.7%。

不过，得益于收购尼克森公司带来的产量贡献，加上中国海域新投产油气田如番禺4-2/5-1调整和流花4-1等带来的产量贡献以及蓬莱19-3油田复产的影响，以及美国鹰滩项目和伊拉克米桑油气田产量持续提升升，令首季油气净产量同比增加17.3%，至9,360万桶。

中海油周五收跌0.28%，报14.4港元。（完）

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