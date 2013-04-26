欧洲汇市：英国GDP数据支撑英镑兑美元，但涨幅料难以维持

英镑兑美元 上涨0.1%，报1.5448美元，周四因国内生产总值(GDP)数据好于许多人士预期而触及两个月高位1.5480美元。

英镑周四录得九个月来最大单日百分比涨幅，且有望创下一年来最高单周涨幅。技术图表显示，阻力位在2月15日高位1.5550美元和100日移动均线切入位1.5579美元。

多数分析师预计，英镑升势将会失去动能，因英国宏观经济面疲弱。外界认为英国经济顶多只能颤颤巍巍地复苏，因为政府采取了大规模的减支举措。

欧元兑美元 持平于0.8437英镑，周四时曾跌至0.8409英镑，为1月末以来最低。

BMO Financial外汇策略师Stephen Gallo预计，欧元兑英镑将在未来两周跌至0.8220英镑，因此建议投资者做空该货币对。(完)

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