欧洲汇市：英国GDP数据支撑英镑兑美元，但涨幅料难以维持

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
英镑兑美元 上涨0.1%，报1.5448美元，周四因国内生产总值(GDP)数据好于许多人士预期而触及两个月高位1.5480美元。
英镑周四录得九个月来最大单日百分比涨幅，且有望创下一年来最高单周涨幅。技术图表显示，阻力位在2月15日高位1.5550美元和100日移动均线切入位1.5579美元。
多数分析师预计，英镑升势将会失去动能，因英国宏观经济面疲弱。外界认为英国经济顶多只能颤颤巍巍地复苏，因为政府采取了大规模的减支举措。
欧元兑美元 持平于0.8437英镑，周四时曾跌至0.8409英镑，为1月末以来最低。
BMO Financial外汇策略师Stephen Gallo预计，欧元兑英镑将在未来两周跌至0.8220英镑，因此建议投资者做空该货币对。(完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。