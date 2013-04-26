更新版 1-中国汇市：中间价跳涨促人民币即期同步创新高，升值预期不断强化

* 中间价意外跳涨近百点至6.22附近 * 节前购汇和CNH倒挂使人民币在高位略有回软 * 部分美元空头因政策风险选择获利平仓 * 市场后市仍看多人民币 (更新收盘报价和评论) 路透北京4月26日 - 人民币兑美元即期 周五收盘跟随中间价双双创下历史新 高。中间价较前一交易日大涨92个基点，但接连意外高开也让市场交投更显警惕。离岸CNH 价格与境内即期再次倒挂，加之节前购汇需求在低价吸引下浮现，盘间人民币涨幅略缩，但 仍维持在日间波幅上限不远处。 交易员并称，小长假前银行为缩小风险敞口进行美元空头回补，也是今天美元获支撑的 一大原因。中间价连续大幅升值难以捉摸政策逻辑，直接的作用就是再次坚定了人民币升值 的预期，而昨天公布的一季度国际收支双顺差数据也对人民币形成支撑，后期仍看空美元兑 人民币。 “大家预期五一节期间可能会出人民币汇率的政策，所以有一些避险动作。”上海一外 资行交易员表示，“如果是出台扩波幅政策，虽然当前市况下人民币还会升，但假期时间那 么长，谁知道会发生什么事，赚了钱的头寸就选择先获利平仓。” 中国因“五一”小长假，金融市场下周一至周三（4月29日-5月1日）休市。 不过，如此升值速度超出市场的心理准备，也使市场对后期掉头走贬的高度和时间充满 疑虑。北京一股份银行交易员说：“中间价高开本来正常，但是不该有如此大的幅度和节奏 ，央行让人捉摸不透，可能是政策意图。每天近100个点的涨幅，按此节奏，五一之后就6.2 0了。” 上海另一外资行交易员猜测，中间价意图可能更多反映近日成交价格升势，以缩窄中间 价和成交价格距离，并改善结购汇双向需求。不过在当前资本流入持续、升值预期高涨的时 候加快中间价升值可能适得其反，进一步强化升值预期。 国家外汇管理局周四公布的2013年一季度国际收支平衡表初步数据显示，中国一季度国 际收支经常项目顺差552亿美元，资本和金融项目顺差1,018亿美元，同期外汇储备资产增加 1,571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元。 专家指出，套利交易是当前国际资本流入、并造成人民币屡创新高的重大原因，而目前 境内外利差水平仍在高位将继续支撑套利资金源源不断地流入中国。 路透调查显示，过去两周人民币多头仓位升至20个月高位，因预计人民币波动区间将扩 大。周四公布的对14位外汇分析师的调查结果显示，人民币多仓升至2011年8月末以来最高 。 东京汇市，美元兑日圆周五下滑，脱离本月稍早所及四年高位，此前日本央行保持政策 不变，未向市场提供抛售日圆的新动力。新兴亚币周五多数上涨，因人民币汇率创纪录高位 引燃扩大日内波幅猜测，泰铢因政府抑制汇价的举措而下滑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1650 6.1707 0.09% 中间价 6.2208 6.2300 0.15% 日内相对于中间价最大波幅 0.95% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 59 6.1616 6.1675 2013年来即期升贬值幅度 1.06% 1年期美元/人民币掉期升水 885 离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日 1年期NDF 6.2370/90 6.2405 CNH即期 6.1658/72 6.1661 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李航/李然; 审校 杨淑祯)