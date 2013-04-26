更新版 1-中国货币市场：资金面转宽主要回购利率高台跳水，月末之忧解除

路透上海4月26日 - 中国银行间市场周五资金面转宽，主要回购加权利率 自高位下挫，其中七天品种跌逾140基点(bp)。不过目前交易员对供给突然回暖的具体原因尚不十分清楚，不排除缴税告一段落，以及日前部分机构准备金退款等多因素重叠所致。

交易员并称，从早盘供求来看，不少机构已经基本准备好跨月资金，加上明日起券商和基金等需求主体即开始放假，因此月末前流动性应该不致再有回紧忧虑。

华北一银行交易员表示，“大行小行都在出，可能是(这一波)缴税结束了。”

他并指出，目前可以跨月的七天期等品种供给亦较充分，加之明天开始基金和券商类机构开始放假，因此月末前资金面应不致再有明显恶化。

因五一劳动节假期调休，银行间债市本周六(27日)和周日(28日)正常开市，但股票市场则休市。

还有北京一银行交易员透露，有市场人士说昨日有财政存款投放，可能助长了今日资金供给。不过对该消息的准确性，以及为何在缴税集中期，还有财政存款投放等原因，她表示无法确认和解释。

周四七天期质押式回购 加权利率攀至4.9876%，为约14个月以来高点。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,697.82亿元人民币，较上日的5,100.96亿元增多；其中隔夜品种成交4,360.89亿元，高于上日的3,793.11亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购

一天 2.9988 4.3035 -130.47 4,360.89

七天 3.5547 4.9876 -143.29 1,156.14

14天 4.0008 4.9049 -90.41 144.18 上交所债券回购

一天 3.6500 25.4450 -2,179.50 1,702.96

七天 2.0000 3.9650 -196.50 405.16

14天 2.5050 3.8000 -129.50 62.69

回购定盘利率

隔夜 3.0200 4.3000 -128.00

七天 3.5500 5.0000 -145.00

14天 4.0700 4.9600 -89.00 shibor

隔夜 3.0000 4.2910 -129.10

七天 3.5270 5.0210 -149.40