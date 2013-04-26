中国债市：利率互换陡峭化下行，资金转暖推动短端跌幅明显

路透上海4月26日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五曲线呈陡峭化下行，紧绷多日的资金面转暖，回购利率大幅下行，并推动IRS短端跌幅明显，中长端亦因经济复苏乏力而走低，不过降幅稍小。

交易员并指出，近期经济数据偏弱显示经济复苏的道路仍荆棘密布，IRS短期内上涨空间暂有限，不过要继续向下仍需更多消息面配合。

“(IRS)下啊，短端受资金影响更大一些，长端还是不看好经济，一年比昨天下了有5个(基)点。”北京一银行交易员称。

银行间市场周五资金面转宽，主要回购加权利率 自高位下挫，其中七天品种跌逾140基点(bp)。不过目前交易员对供给突然回暖的具体原因尚不十分清楚，不排除缴税告一段落，以及日前部分机构准备金退款等多因素重叠所致。。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.2625/ 3.3775 3.2230/ 3.3100 3.3500/ 3.4400 3.4790/ 3.5700 3.4775/ 3.7950 周四 3.3267/ 3.4367 3.2593/ 3.3400 3.3650/ 3.4529 3.4993/ 3.5829 3.5033/ 3.7850 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0642/-0.0592 -0.0363/-0.0300 -0.0150/-0.0129 -0.0203/-0.0129 -0.0258/+0.0100

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。