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市场报道 | 2013年 4月 26日 星期五 16:49 BJT

瑞郎汇率：瑞士央行总裁称坚持执行瑞郎兑欧元的上限

路透苏黎世4月26日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周五表示，瑞士央行将坚持瑞郎兑欧元的上限，并准备好在必要时无限量买入外币。

乔丹在央行股东大会上称，“瑞士央行...将继续以最大的决心实行汇率限价，并准备在必要时为此无限量买入外币。”(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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