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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 16:49 BJT

台湾新债：远传拟发行100亿台币无担债，原则上不超过七年期

路透台北4月26日 - 台湾移动电讯商--远传电信 周五表示，公司董事会决议发行总额不超过100亿台币的无担保公司债，发行期间以不超过七年期为原则。

远传指出，募得价款将用于充实营运资金、偿还短期借款或因应公司成长所需的资本性支出。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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