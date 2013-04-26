台湾债市：102/2期借券成交39.03亿台币，加权平均利率0.6288%

路透台北4月26日 - 台湾柜台买卖中心公布，周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如 下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利 可交易余额 上日余额 率 102/2 39.03 0.6500 0.5000 0.6288 365.5 366.0 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)