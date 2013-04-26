版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 16:57 BJT

台湾债市：102/2期借券成交39.03亿台币，加权平均利率0.6288%

路透台北4月26日 - 台湾柜台买卖中心公布，周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如
下：

      期别       成交值    最高利率    最低利率   加权平均利  可交易余额    上日余额
                                                          率              
      102/2       39.03      0.6500      0.5000       0.6288       365.5       366.0
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐