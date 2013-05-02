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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 11:50 BJT

中国公开市场: 5月到期央票和正回购到期合计5,050亿元

路透上海5月2日 - 据路透统计显示，包括中国央行公开市场今日进行的300亿元人民币
28天期正回购，5月公开市场央票和正回购合计到期5,050亿元人民币，其中央票2,300亿元
，正回购2,750亿元。
    
    央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购操作，期限28天，本周操作量与到期资
金量持平。 
    
    五一节前一周央行公开市场净投放1,240亿元,结束此前连续九周净回笼，财政存款上缴
高峰与月末因素叠加，令短期资金偏紧，央行遂减力正回购操作以缓和流动性压力。 
    
  以下为2013年5月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

    时间        央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量
  ----------------------------------------------------------------
  5/1-5/3          --          300           --          300
  5/4-5/10      1,100          760           --        1,860
  5/11-5/17        --        1,010           --        1,010
  5/18-5/24     1,200          380           --        1,580
  5/25-5/31        --          300           --          300 
  ----------------------------------------------------------------
      合计      2,300        2,750           --        5,050

  注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周
五。
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.因五一假期，4月30日到期的300亿元正回购到期资金计入5/1-5/3当周。(完) 

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)

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