中国公开市场: 5月到期央票和正回购到期合计5,050亿元

路透上海5月2日 - 据路透统计显示，包括中国央行公开市场今日进行的300亿元人民币 28天期正回购，5月公开市场央票和正回购合计到期5,050亿元人民币，其中央票2,300亿元 ，正回购2,750亿元。 央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购操作，期限28天，本周操作量与到期资 金量持平。 五一节前一周央行公开市场净投放1,240亿元,结束此前连续九周净回笼，财政存款上缴 高峰与月末因素叠加，令短期资金偏紧，央行遂减力正回购操作以缓和流动性压力。 以下为2013年5月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币): 时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量 ---------------------------------------------------------------- 5/1-5/3 -- 300 -- 300 5/4-5/10 1,100 760 -- 1,860 5/11-5/17 -- 1,010 -- 1,010 5/18-5/24 1,200 380 -- 1,580 5/25-5/31 -- 300 -- 300 ---------------------------------------------------------------- 合计 2,300 2,750 -- 5,050 注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周 五。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.因五一假期，4月30日到期的300亿元正回购到期资金计入5/1-5/3当周。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)