香港金融：首季香港银行信贷增长加快，净息差扩阔--金管局

路透香港4月26日 - 据香港金管局的数据，今年首季香港银行的信贷增长为3.1%，按年率计为12.4%；信贷增长加快主要由于贸易融资及在香港境外使用的贷款所带动。

金管局周五提交予立法会的文件显示，首季银行信贷增长按年率计为12.4%，比去年第四季的11.2%为高。金管局表示，会继续监察信贷增长的情况。

此外，文件显示，今年首季本地零售银行净息差（按季年率计）由去年第四季的1.34%回升至1.39%，净息差扩阔主要是因为零售银行的净利息收入于季内增加 6%所致。

零售银行香港业务于第一季的整体除税前经营溢利按年增加21.8%，因净利息收入及非利息收入分别录得12%和17%的升幅。于3月底，港元贷存比率，由去年12月底的80%微升至81%。

在物业按揭贷款方面，随着政府连番出招压抑楼市，加上金管局推出第五轮逆周期措施，收紧按揭贷款以及提高风险管理，新造按揭的平均成数由2009年9月，即首轮逆周期措施推出前的64%，降至3月底的54%；平均供款与入息比率则由2010年8月的41%降至3月底的36%。住宅物业成交宗数于3月按月减少28%。

金管局代表将于5月6日到立法会财经事务委员会进行简报，届时并会宣布外汇基金首季的表现。（完）

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