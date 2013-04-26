香港金融：首季香港银行信贷增长加快，净息差扩阔--金管局

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港4月26日 - 据香港金管局的数据，今年首季香港银行的信贷增长为3.1%，按年率计为12.4%；信贷增长加快主要由于贸易融资及在香港境外使用的贷款所带动。
金管局周五提交予立法会的文件显示，首季银行信贷增长按年率计为12.4%，比去年第四季的11.2%为高。金管局表示，会继续监察信贷增长的情况。
此外，文件显示，今年首季本地零售银行净息差（按季年率计）由去年第四季的1.34%回升至1.39%，净息差扩阔主要是因为零售银行的净利息收入于季内增加 6%所致。
零售银行香港业务于第一季的整体除税前经营溢利按年增加21.8%，因净利息收入及非利息收入分别录得12%和17%的升幅。于3月底，港元贷存比率，由去年12月底的80%微升至81%。
在物业按揭贷款方面，随着政府连番出招压抑楼市，加上金管局推出第五轮逆周期措施，收紧按揭贷款以及提高风险管理，新造按揭的平均成数由2009年9月，即首轮逆周期措施推出前的64%，降至3月底的54%；平均供款与入息比率则由2010年8月的41%降至3月底的36%。住宅物业成交宗数于3月按月减少28%。
金管局代表将于5月6日到立法会财经事务委员会进行简报，届时并会宣布外汇基金首季的表现。（完）
欲浏览文件详细内容,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。