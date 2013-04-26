《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增104.5亿台币

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北4月26日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增104.5亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿) 4,530.9亿台币。上周存单发行量净减157.10亿台币。
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
4/22 (一) 7,173.00 7,203.75 +30.75
4/23 (二) 1,507.00 1,542.50 +35.50
4/24 (三) 7,034.65 7,040.75 +6.10
4/25 (四) 3,883.85 3,887.00 +3.15
4/26 (五) 1,521.00 1,550.00 +29.00
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总计 21,119.50 21,224.00 +104.50
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
4/22 (一) 73.00 32.00
4/23 (二) 38.00 22.00
4/24 (三) 70.00 32.00
4/25 (四) 46.00 26.00
4/26 (五) 63.50 17.50
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总 计 290.50 129.5(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。