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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 17:24 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增104.5亿台币

路透台北4月26日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增104.5亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿) 4,530.9亿台币。上周存单发行量净减157.10亿台币。

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

4/22 (一) 7,173.00 7,203.75 +30.75

4/23 (二) 1,507.00 1,542.50 +35.50

4/24 (三) 7,034.65 7,040.75 +6.10

4/25 (四) 3,883.85 3,887.00 +3.15

4/26 (五) 1,521.00 1,550.00 +29.00

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总计 21,119.50 21,224.00 +104.50

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

4/22 (一) 73.00 32.00

4/23 (二) 38.00 22.00

4/24 (三) 70.00 32.00

4/25 (四) 46.00 26.00

4/26 (五) 63.50 17.50

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总 计 290.50 129.5(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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