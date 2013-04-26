台湾汇市：台币价量齐扬创七周半收盘高位，央行进场调节略压抑升幅

* 人民币升值预期带动台币随亚币齐扬 * 下周关注韩元、人民币及台股走势 * 下周主要交投暂看29.500-29.750 路透台北4月26日 - 台币兑美元 周五收盘升值4.5分，创七周半收盘高位。交 易员认为，人民币兑美元连两日续创汇改新高，带动亚币齐扬，加以月底持续消化出口商抛 汇卖压及部分外资汇入，令台币盘中升破29.600，随后央行转趋积极进场调节压抑台币升幅 ，而台币连两日带量劲扬，月底前看升台币气氛偏浓。 展望下周，汇银人士指出，待月底出口商抛汇卖压消化完后，下周台币续扬动能将关注 人民币、韩元及台股后市，随着市场对人民币波幅放宽的预期提高，短线人民币升值预期浓 厚，牵动台币也随之起舞，另台股能否持稳续攻也是观察指标，下周台币主要交投区间暂看 在29.500-29.750。 今天台币在台北外汇创逾七周收盘高位及逾两个月盘中高位，前波收盘高位及盘中高位 分别为3月7日的29.695及2月21日的29.500。 今日总计台北外汇及元大外汇成交量达13.8亿美元，为4月初以来较大量。不计央行开 盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.570-29.650，上日则在29.780-29.820间。累计 本周台币收升约0.52%，落后于韩元升幅约0.69%。 “月底前台币贬不了，但要再明显升值很难!”一外银交易员说。 至于下周欧、美皆将公布最新利率政策，外银交易主管认为，目前市场预期下周美国FO MC将维持利率不变，料对市场影响不大，然市场对欧洲央行的降息预期较高，是否将拖累下 周非美货币及亚币走跌仍有待观察。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日美元/台币各天期报价折价幅度变 化不大，而一个月天期折价幅度持续较上日扩大，指标美元/台币一个月期 报 价盘末来到29.590左右，较上日收市价29.614附近微升。 人民币兑美元即期 周五收盘跟随中间价双双创下历史新高。中间价较前一交 易日大涨92个基点，但接连意外高开也让市场交投更显警惕。离岸CNH价格与境内即期再次 倒挂，加之节前购汇需求在低价吸引下浮现，盘间人民币涨幅略缩，但仍维持在日间波幅上 限不远处。 台湾加权指数 周五几乎收在平盘，收报8022.06点，连续三个交易日守稳八千点 上方；外资及陆资今日在台股买超53.50亿台币，连续三个交易日买超累计160.21亿，上交 易日为买超55.19亿。 韩国韩元兑美元 周五在国内市场回吐稍早涨幅，收盘近持平。交易商称，在外 汇当局疑似干预后，市场解除美元仓位。朝鲜(北韩)拒绝韩国提出的谈判提议，凸显朝鲜半 岛紧张情势，也令韩元承压。 新兴市场方面，新兴亚币周五多数上涨，因人民币汇率创纪录高位引燃扩大日内波幅猜 测，泰铢因政府抑制汇价的举措而下滑。 下周重要数据及事件包括周二台湾公布第一季经济成长率(GDP)、美国联邦公开市场委 员会举行为期两天的利率会议；周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布利率决定；周四 欧洲央行执委会会议，会后将公布利率决议及汇丰发表台湾4月制造业采购经理指数(PMI)； 周五日本央行公布4月政策会议记录。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.705 29.750 29.560-29.750 29.750 8.82 7.24 元太外汇经纪公司 29.653 29.669 29.566-29.684 29.684 4.98 3.15 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.035 -0.050/-0.035 美元/台币六个月期 -0.215/-0.190 -0.185/-0.165(完)