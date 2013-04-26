中国期货：期货对敲违规案高发，投资者须加强风险防范--证监会

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月26日 - 中国证监会周五表示，今年以来中国期货市场因“委托理财“导致对敲转移他人资金案件呈高发态势，个别受害人损失严重，并呼吁投资者提高安全意识，加强密码管理，保障自身资金安全。
证监会在公告中称，近年来，违法分子以“委托理财”为幌子骗取受害人账号和密码的案件占到“对敲”案件的主要部分，且单起案件的涉案金额较高。
证监会表示，违法分子在替受害者操作期货账户时，利用其控制的另一个账户，以较低价格从受害人账户中买入期货合约，再以较高价格卖给受害者，从而造成对方账户亏损，以此牟利。
上海期货交易所周一发布公告称，第一季度共处理违规案件15起，均系客户之间对敲交易，上期所已对26位客户给予警告、通报批评，并暂停开仓1-6个月不等的自律处罚。
大连商品交易所此前也披露，去年全年该所共查处对敲转移资金案件45起，帮助客户挽回经济损失共计30余万元，今年来又查处数起此类案件。
中国期货市场存在大量不活跃的期货合约，为实现与特定对手的交易创造条件。此外，期货市场“T+0”的交易机制也为对敲后迅速转移资金提供了条件。
证监会表示，投资者应妥善保管好账户和密码，警惕木马等黑客程序，同时切勿以将账户委托给陌生人操作。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。