更新版 1-中港股业绩：农业银行首季净利增8.2%，拟发行不超900亿减记型资本工具

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透香港4月26日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周五公布，今年首季净利同比增长8.2%，并符合市场预期。该行董事会批准发行不超过900亿元人民币等值的减记行合格资本工具，还待股东大会通过。
农行的公告显示，2013年1-3月净利为470亿元人民币，去年同期则为434.54亿元。根据汤森路透综合6名分析师预测，农行首季净利464亿元。
期内净利息收入892.9亿元，同比增长4.0%，净利息收益率为2.78%。手续费及佣金净收入259.9亿元，同比增长22.2%。
农行稍后发布公告称，该行董事会已审议批准在2015年12月底之前，发行不超过900亿元等值的减记型合格其他一级资本工具和减记型合格二级资本工具，其中其他一级资本工具发行总额不超过400亿元等值。期限为不少于5年期，将用于补充资本。
中国银行 周四亦公告，拟于2015年末前发行不超过600亿元或等值外币的减记型合格二级资本工具的议案。
此前，工商银行 就已披露，拟于2014年末前新增发行不超过600亿元等值减记型合格二级资本工具计划，建设银行 亦表示，拟于2015年底前新增发行不超过600亿元等值减记型合格资本工具。
2012年12月底，银监会明确对商业银行合格资本工具认定标准，新规让商业银行一级、二级资本补充变得迫切，然目前合格的资本工具仍匮乏需要创新。
3月末的不良贷款率1.27%，较上年末下降0.06个百分点，不良贷款余额为865.8亿元，比上年末减少1.65亿元。
资本充足率11.98%，核心资本充足率9.27%。（并表数据）（完）
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。