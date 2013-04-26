更新版 1-中港股业绩：农业银行首季净利增8.2%，拟发行不超900亿减记型资本工具

(新增更多细节)

路透香港4月26日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周五公布，今年首季净利同比增长8.2%，并符合市场预期。该行董事会批准发行不超过900亿元人民币等值的减记行合格资本工具，还待股东大会通过。

农行的公告显示，2013年1-3月净利为470亿元人民币，去年同期则为434.54亿元。根据汤森路透综合6名分析师预测，农行首季净利464亿元。

期内净利息收入892.9亿元，同比增长4.0%，净利息收益率为2.78%。手续费及佣金净收入259.9亿元，同比增长22.2%。

农行稍后发布公告称，该行董事会已审议批准在2015年12月底之前，发行不超过900亿元等值的减记型合格其他一级资本工具和减记型合格二级资本工具，其中其他一级资本工具发行总额不超过400亿元等值。期限为不少于5年期，将用于补充资本。

中国银行 周四亦公告，拟于2015年末前发行不超过600亿元或等值外币的减记型合格二级资本工具的议案。

此前，工商银行 就已披露，拟于2014年末前新增发行不超过600亿元等值减记型合格二级资本工具计划，建设银行 亦表示，拟于2015年底前新增发行不超过600亿元等值减记型合格资本工具。

2012年12月底，银监会明确对商业银行合格资本工具认定标准，新规让商业银行一级、二级资本补充变得迫切，然目前合格的资本工具仍匮乏需要创新。

3月末的不良贷款率1.27%，较上年末下降0.06个百分点，不良贷款余额为865.8亿元，比上年末减少1.65亿元。

资本充足率11.98%，核心资本充足率9.27%。（并表数据）（完）

浏览中国农业银行其他新闻，请点选〔1288.HK–CMN〕

如欲浏览A+H股股价对比表，请点选〔AH/CN〕

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：(here) (记者 雷美珍/苏骏霖; 审校 黄凯/杨淑祯)