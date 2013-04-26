香港房地产: 首季私人住宅落成量按季锐减，未来三、四年供应维持不变

路透香港4月26日 - 香港运输及房屋局周五公布，今年首季私人住宅落成量仅200个，按季大减95%；期内施工量为1,100个，按季减少56%。

期内已落成但仍未售出的住宅单位数目维持于4,000个；已预售单位增至7,000个，去年底为4,000个，反映发展商季内加快了销售步伐。至于已批出土地并可随时动工的项目涉及1.7万个单位，比去年底的1.5万个增加2,000个，反映政府加快批出土地以增加供应。

综合而言，未来三、四年可提供的私人住宅单位数目仍维持于6.7万个，与上季相同。

中原地产估计，2014年及以前落成的私人住宅，累计待售单位有2.5万个。其中于2014年落成的有1.2万个，2013年落成的有8,000个，2012年及以前落成的有5,000个。而过去10年(2003年到2012年)，平均每年一手私人住宅销售只有1.65万个，所以今年内发展商必须加快售楼，否则明年起一手楼市现楼货尾便会回升。

该行预计2013年落成的私人住宅13,085个，将为自2006年以来最高。(filer ref:2006年为16600个)（完）

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