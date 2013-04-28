重温稿-台湾货币市场：短率基本稳于低位，下周观察外银资金水位推升情形

* 短率基本稳于低位

* 下周外银资金情势仍为市场指标

* 票券商与银行承作转趋热络

记者 林妙容

路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周五在近期区间内微幅来回，上日隔夜拆款加权平均利率 自日前底部回升至0.387%，市场揣测央行仍有意让短率稳于区间，难以坐视短率测试谷底，料下周在央行存单到期量平稳的情况下，短率变化空间不大，可望平稳度过4月淡季。

不过市场资金调度人士指出，外银的资金情势仍为影响市场的重要因素之一。由于市场资金分布似有不均，上日一家外资银行在两个月天期的拆借中，以低于当前隔拆行情的0.33%拆出11亿台币予本地银行，产生负斜率。虽然拆出量不高，且为单一个案去化资金，但市场仍将观察后续情况，以确定短率方向。

此外，今日台币兑美元 强劲升值，虽央行已入场干预止稳情势，但货币市场人士也担忧外资汇入再度造成台币资金水涨船高，可能成为下周资金情势的另一变数。

“外资银行钱还是很多，今天还是接到很多电话。”一位本地银行资金调度人士说。

市场人士也指出，下周将进入5月缴税季，尽管5月初税款上缴情况不多，但5月因缴税因素料将渐次紧缩资金水位，将有助于短率平稳，不至于延续本旬大量宽松的基调。

此外，下周二将有28天期国库券标售，金额为150亿台币。此次标售虽为因应国库在税款上缴前的短期缺口，应不具指标意义，但市场仍将紧密关注其标售结果，因前次91天期国库券标售创下两年多低位，已令公债市场短券殖利率跟进反应。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.35-0.43%，同上日。

**短票利率亦持稳以对**

在短票市场方面，大型票券商称这两日发票量略有起色，与银行端承作转趋热络，不过因市场游资仍多，足以因应票券商的资金缺口，利率水准当前没有变化。

不过法人方面渐有月底效应，票券商称部分法人用钱需求浮现，削减配置短票部位，资金供应量略有减少，但暂时不影响利率走势。

“银行还是以消钱为主，资金仍然足够弥平票券商缺口。”一票券商资金调度人士说。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，均与上日相同。

台湾央行今日共发行1,550亿台币存单，若相较存单到期金额1,521亿，存单发行余额增29亿。 今日并有一期20年公债发行，金额300亿台币。

下周央行存单到期总量平稳且平均，总数为7,151.15亿台币，落点分别为周一3,192.05亿、周二1,151亿、周四2,701.1亿及周五107亿。周二并有一期国库券到期，金额300亿；周四则有一期国库券发行，金额150亿。下周三为劳动节，台湾金融市场休市一天。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为17亿台币；累计至周日超额准备为4,749亿台币，加计前期1%的超额准备为5,264亿台币。

**公司债附买回利率稳中趋跌**

公司债附买回(RP)成交利率稳中趋跌。今日虽有300亿台币公债交割，但市场丝毫感觉不出影响性。投信要券需求相当强烈，已有大型证券商将新承作的公司债RP调降至0.75%，预料下周会引发同业跟进调整。

有交易商表示，央行货币政策持续维持适度宽松措施，而且感觉愈来愈松。银行资金去化无门，因此转进投信旗下的基金进行套利。这导致投信的买券需求更为强烈，市场缺券状况有增无减。

〞银行借给同业的利率只有0.4%，丢给基金却有0.7%，一天利差就有30点，为什么不做。”一大型票券商调度人士说。

一大型证券商调度人士也指出，最近都欠客户券，而且愈欠越多。“不知道是不是定存没做，投信那边拼命要券。〞

他们认为，在资金浮滥的情形下，月底将不会有偏紧的感觉。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.76-0.78%，上日在0.77-0.78%。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。