中港股业绩：神华能源首季净利为116亿元人民币,按年跌1.2%

路透上海4月27日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源 周五宣布，今年首季实现净利116.25亿人民币，按年跌1.2%。

公司首季季报显示,期内公司经营收入为600.39亿元，同比增长0.1%，经营成本为406.17亿元，同比增长1.8%。

公司首季商品煤产量达7,990万吨，按年升1%；煤炭销量1.12亿吨，按年增长2.8%。

公司表示，由于二季度为动力煤消费淡季，多种因素将对煤炭现货价格有负面影响，但由于成本刚性支撑以及大秦线检修等因素影响，预计二季度动力煤价格将维持低 位震荡态势。

公司预计2013年全年煤炭供需将保持基本平衡，受国民经济回暖、生产成本刚性支撑、进口煤价优势缩小等因素影响，可能出现不同地区、部分时段供应富余或偏紧的状况。(完)

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