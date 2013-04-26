中国证券：证监会强调严禁基金和证券公司代持行为，因违反信息披露和相关规定

路透北京4月26日 - 中国证券业监督管理委员会周五再次强调严禁基金和证券公司债券违规代持行为。同时就修订《证券投资基金运作管理办法》对外公开征求意见，主要修订内容包括明确对基金关联交易的要求及规定基金投资的杠杆上限等。

证监会新闻发言人在例会上解释称，“代持养券”采取私下交易的形式，违反了信息披露管理要求，亦违反了证监会对货币市场基金不得长券短做的相关规定。同时，还可能违背对股东及客户的勤勉尽责义务，因而需依法处罚，而存在利益输送的代持还将依法追究刑事责任。

“代持养券不是按市场交易规则，有个约定，采取不透明交易，不是公开市场，而是一对一约定，容易滋生利益输送等违法违规”，上述发言人称。

同时，依据证监会于2005年3月下发的《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》，代持行为亦是被明令禁止的。

对此，证监会相关人士就对路透表示，上述通知第三条明确规定：货币市场基金不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数，目的就是禁止货币市场基金长券短做等债券代持行为。

今年3月证监会对基金公司运作中的关键环节和相关证券公司的固定收益业务安排了专项检查，其中对个别从业人员可能存在的代持养券行为做了重点核查。未来代持养券将作为日常合规和信息监管的重要内容。

近期债市的数起涉嫌利益输送案件已引起各监管机构的密切关注，中国央行本周三亦召集会议要求银行等各机构实施内部自查，以防范债券交易风险；同时对代持等敏感问题的未来发展也给予了方向性的指示。央行未来可能将针对代持交易出台新的管理规则，同时丙类账户将逐步取消或升级。

而证监会继上周明确表态“坚决不允许代持行为”后，本周亦再度强调，要督促证券金融机构加强从业人员、交易对手方和合规管理；同时，将进一步配合有关部门，完善制度监管规范，不断提高市场透明度。

而就运作办法修订，证监会并称，此次修订将保护持有人利益放在首位，加强风险防范和投资者保护，如提高对股票型基金仓位下限的要求、强化对基金分散投资的要求、明确规定基金投资的杠杆上限等。 之所以明确基金投杠杆上限，相关负责人对此解释道，随着交易所债市发展迅速，基金融资渠道日渐丰富，有的杠杆已突破40%的限制，所以有必要对杠杆加以约束，否则会成为导致金融风险的原因。

“据统计，债券型基金中50%的杠杆在140%-200%，最高达250%...我们这次办法中规定基金的总资产不得超过净资产的140%”。他称。

另外，运作办法还将取消拟募集基金不得与基金公司旗下现有基金雷同的规定、优化发起式基金通道并引入种子基金模式、进一步丰富基金的类别等。