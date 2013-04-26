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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 19:04 BJT

东南亚股市：多数上涨，新加坡股市触及五年收盘高位

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    448.48     -1.02     -0.23     +5.75    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3348.87     11.16     +0.33     +5.74   3167.08
 马来西亚                           1711.29      4.95     +0.29     +1.32   1688.95
 泰国                               1582.93      8.68     +0.55    +13.72   1391.93
 印尼                               4978.51    -16.02     -0.32    +15.33   4316.69
 菲律宾                             7025.44     29.98     +0.43    +20.86   5812.73
 越南                                474.51     -2.08     -0.44    +14.69    413.73
 (完)
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