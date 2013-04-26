马来西亚期市：棕榈油期货攀高至两周高位，五周来首度单周上涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透吉隆坡4月26日 - 周五马来西亚棕榈油期货攀高至两周高位，为五周来首次单周上涨，因出口数据喜人使得投资者寄望全球需求有韧性。
船货调查机构数据显示，4月1-25日，受印度、欧洲和美国需求走强推升，棕榈油出口增长在2.7%-5.2%之间。
交易商还指出印度买盘突然增加，因印度交易商利用实货低价格之际买入。
“市场今日很强劲，出口利多市场，这显示市场仍有需求。”一外资经纪商行驻吉隆坡交易员称。
其还称，“有来自印度的即期需求。过去几个月，印度一直很低调，但是当前他们回归市场，因为与两个月前2,400-2,500马币(林吉特)之间的价格相比，现在价格很便宜。”
指标7月棕榈油合约 收高0.3%，报每吨2,315马币(763美元)。盘中稍早，棕榈油价格触及2,334马币，创4月12日以来最高。本周棕榈油价格上涨0.8%，此前连续四周下跌。
成交量为23,311口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。