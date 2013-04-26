马来西亚期市：棕榈油期货攀高至两周高位，五周来首度单周上涨

路透吉隆坡4月26日 - 周五马来西亚棕榈油期货攀高至两周高位，为五周来首次单周上涨，因出口数据喜人使得投资者寄望全球需求有韧性。

船货调查机构数据显示，4月1-25日，受印度、欧洲和美国需求走强推升，棕榈油出口增长在2.7%-5.2%之间。

交易商还指出印度买盘突然增加，因印度交易商利用实货低价格之际买入。

“市场今日很强劲，出口利多市场，这显示市场仍有需求。”一外资经纪商行驻吉隆坡交易员称。

其还称，“有来自印度的即期需求。过去几个月，印度一直很低调，但是当前他们回归市场，因为与两个月前2,400-2,500马币(林吉特)之间的价格相比，现在价格很便宜。”

指标7月棕榈油合约 收高0.3%，报每吨2,315马币(763美元)。盘中稍早，棕榈油价格触及2,334马币，创4月12日以来最高。本周棕榈油价格上涨0.8%，此前连续四周下跌。

成交量为23,311口。(完)

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