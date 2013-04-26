国际油市：亚洲柴油裂解价差改善，受益于越南的现货需求

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡4月26日 - 亚洲柴油裂解价差周五改善，因更多现货需求从越南涌现，帮助吸纳该地区的多余船货。
路透数据显示，5月柴油裂解价差上涨0.27美元至每桶较迪拜原油高15.09美元。
越南的Saigon Petro进入现货市场求购2万吨5月末和6月船期的柴油，对高硫燃料油市场提供支撑。
行业消息人士称，作为越南最大的油品进口商，Saigon Petro近期购买了3.5万吨含硫为500ppm的柴油，船期为5月20-31日，价格为离岸价(FOB)每桶较新加坡现货报价贴水0.40美元。
由于本土需求低迷且库存高企，越南进口商已基本上离开现货市场。
业内消息称，台塑石化计划从5月末起重启其一座原油馏分装置，这可能会从6月起增加出口。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 侯向明)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。