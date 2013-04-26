国际油市：亚洲柴油裂解价差改善，受益于越南的现货需求

路透新加坡4月26日 - 亚洲柴油裂解价差周五改善，因更多现货需求从越南涌现，帮助吸纳该地区的多余船货。

路透数据显示，5月柴油裂解价差上涨0.27美元至每桶较迪拜原油高15.09美元。

越南的Saigon Petro进入现货市场求购2万吨5月末和6月船期的柴油，对高硫燃料油市场提供支撑。

行业消息人士称，作为越南最大的油品进口商，Saigon Petro近期购买了3.5万吨含硫为500ppm的柴油，船期为5月20-31日，价格为离岸价(FOB)每桶较新加坡现货报价贴水0.40美元。

由于本土需求低迷且库存高企，越南进口商已基本上离开现货市场。

业内消息称，台塑石化计划从5月末起重启其一座原油馏分装置，这可能会从6月起增加出口。(完)

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