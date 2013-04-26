亚洲橡胶：东京期胶受日圆走坚拖累下跌，假期前市场交投迟滞

TOCOM期胶本周上涨1.5%。

“日圆有所反弹，石油和股票价格下跌。这给橡胶价格构成压力，”日本券商Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa说。

“我预计下周橡胶市场不会有大的价格波动，因人们要在5月第二周黄金周结束后才会回来，”他补充称。

TOCOM市场将因黄金周假期在4月29日和5月3日关闭。而上海期货交易所因五一假期在4月29日-5月1日期间闭市。

上海主力9月期胶 涨15元人民币，报每吨19,080元。

新加坡商品交易所5月合约 最新报每公斤250美分，上涨4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 侯向明/王洋)