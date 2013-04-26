国际油市：石脑油跨月价差触及两日低点，因供给充足的忧虑持续

路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油价格本周收在七日高点每吨863美元，受到布兰特原油价格上涨的拉动，但石脑油跨月价差下滑3.4%，触及两日低点每吨14美元，因围绕供给充足的忧虑持续存在。

亚洲最大石脑油买家台塑石化发出要约，购买6月上半月到达的石脑油船货。

但交易商说，购买规模可能不及2月和3月，当时每月的购买量超过了20万吨。这是因为该台湾公司正在把部分石脑油原料替换为液化石油气(LPG)，因LPG价格下滑。

“台塑已购买了6月上半月抵达的部分LPG。预计其还将购买不超过10万吨的石脑油，”一位北亚交易员说。

“石脑油市场的疲弱态势可能至少还会持续一个月。亚洲炼厂运转高峰季节将结束，因此可能会出现更多的石脑油供给，”新加坡一位交易商说。“另一方面，需求没有增加。”

他补充道，“我找不到能够支撑石脑油市场的任何利好消息。”

亚洲汽油裂解价差连续第二日上升，触及三日高位每桶6.69美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻