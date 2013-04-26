国际油市：石脑油跨月价差触及两日低点，因供给充足的忧虑持续

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油价格本周收在七日高点每吨863美元，受到布兰特原油价格上涨的拉动，但石脑油跨月价差下滑3.4%，触及两日低点每吨14美元，因围绕供给充足的忧虑持续存在。
亚洲最大石脑油买家台塑石化发出要约，购买6月上半月到达的石脑油船货。
但交易商说，购买规模可能不及2月和3月，当时每月的购买量超过了20万吨。这是因为该台湾公司正在把部分石脑油原料替换为液化石油气(LPG)，因LPG价格下滑。
“台塑已购买了6月上半月抵达的部分LPG。预计其还将购买不超过10万吨的石脑油，”一位北亚交易员说。
“石脑油市场的疲弱态势可能至少还会持续一个月。亚洲炼厂运转高峰季节将结束，因此可能会出现更多的石脑油供给，”新加坡一位交易商说。“另一方面，需求没有增加。”
他补充道，“我找不到能够支撑石脑油市场的任何利好消息。”
亚洲汽油裂解价差连续第二日上升，触及三日高位每桶6.69美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 王洋)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。